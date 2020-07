Trzy siostry

Bóg przez proroka Zachariasza mówi do swego ludu: „Sam będę bronił swego domu”, dlatego „wesel się bardzo, Syjonie! Wznoś okrzyki, Jerozolimo! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny, jedzie (…) na osiołku (...) jego władza będzie sięgała od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. (…) Pan Bóg zadmie w róg i nadciągnie w huraganach południa”. Rzeczywiście, Pan przyszedł, ale nie towarzyszyły Mu żadne huragany. Niepostrzeżenie urodziła Go kobieta, własnoręcznie zarabiał na utrzymanie i umierał w straszliwych męczarniach. Garstka Jego zwolenników, a za nimi inni, uwierzyli Mu i w Jego ludzkim sposobie myślenia, mówienia oraz postępowania zobaczyli Boga. Od tamtej pory chrześcijanie, chcąc trzymać się Boga, szukają Go zarówno blisko siebie i w sobie, jak też bardzo daleko, w głębi dziejącej się rzeczywistości.

Tam też obecnie wiodą nas nie...