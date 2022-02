„Trudno odegnać złe myśli”. Kijów żyje pod groźbą rakiet

Z powodu wydłużonej godziny policyjnej kijowianie musieli spędzić półtora dnia w domu. Trzymilionowy Kijów zupełnie opustoszał. W tym czasie obrona terytorialna rozstawiła posterunki w wielu punktach stolicy. Autobusy, ciężarówki i betonowe bloki przegradzają drogi. Tylko żołnierzy można było spotkać na ulicach miasta.

Po względnie spokojnej nocy i zakończeniu godziny policyjnej, na ulicach pojawiło się więcej mieszkańców – pieszych i zmotoryzowanych. Przed nielicznymi otwartymi aptekami i sklepami ustawiły się kolejki.

Przed blokiem trafionym dwa dni temu przez rakietę także ciągnął się dwustumetrowy sznur ludzi. Choć trochę posprzątano walający się gruz, to wciąż pełno było kawałków trafionego budynku. Supermarket, przed którym Mykoła czekał na chleb, gdy fala uderzeniowa wrzuciła go do...