Symfonia kickboksera

Dominik Strycharski jest flecistą, wokalistą, improwizatorem, kompozytorem muzyki do filmu i teatru. Kilka dni przed jego 46. urodzinami ukazała się płyta z „Symfonią Fabryki Ursus”. Łączą się na niej liczne muzyczne drogi Strycharskiego, a jednocześnie jest to zapis spotkania z wyjątkowymi świadkami historii: byłymi pracownikami i pracowniczkami Zakładów Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”. Strycharski skomponował ją do filmu Jaśminy Wójcik pod tym samym tytułem.

Walka

– 2020 to był mój najlepszy rok w życiu.

– Słucham?!

– Zrozumiałem, że wszystko jest nietrwałe. Straciłem samochód w wypadku, straciłem flet, który był ze mną od dwudziestu lat. No i byłem o milimetr od końca bycia muzykiem instrumentalistą. Stałem na bramce: dostałem piłką w wyprostowane palce, pękły mi ścięgna. Palce lewej ręki opadły. Mimo pandemii udało się to ogarnąć: czterech ortopedów,...