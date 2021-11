Święto w cieniu gróźb Białorusi

Białoruskie wojsko i policja zatrzymały duże grupy imigrantów, które wczoraj po południu ruszyły w stronę czynnego przejścia granicznego w Bobrownikach. Wcześniej na kurdyjskich portalach społecznościowych można było przeczytać fałszywą wieść, że polskie władze będą tam przyjmowały wnioski azylowe, z drugiej strony kolportowano informacje, wedle których imigranci planowali rzekomo przebić się przez tłum ciężarówek i kierowców odprawiających się na przejściu i szturmem wziąć granicę. Brak rzetelnych źródeł na terenie Białorusi sprawia, że nie do końca wiadomo ile w tych doniesieniach jest prawdy, a ile plotek. Być może też właśnie o to chodzi Mińskowi i Moskwie: by nasze służby znajdowały się w ciągłym, męczącym stanie gotowości.

W ciągu kilku godzin dowiemy się na pewno, czy doniesienia o planowanym przez Mińsk zdestabilizowaniu naszej granicy w Święto Niepodległości oraz groźby, które kierowano wczoraj pod adresem Polski w białoruskiej telewizji – to tylko teatr. Najbliższe dni pokażą też, czy Unia Europejska jest w stanie opracować naprawdę bolesne sankcje, a także w jakimś stopniu wpłynąć na Władimira Putina, by zatrzymał działania Aleksandra Łukaszenki. Na razie Kreml nie deklaruje pomocy w kwestii mediacji, a jedyną wyartykułowaną propozycją pozostaje sugestia, by Białorusi po prostu zapłacić haracz. Na to jednak ani UE, ani Polska na pewno się nie zgodzą. Sprawy zabrnęły zbyt daleko.

Anna Łabuszewska: Moskwa nerwowo reaguje na zapowiedź wprowadzenia wobec Białorusi nowych europejskich sankcji, zwłaszcza plany zamknięcia ruchu granicznego. A jednocześnie eskaluje kryzys, by ugrać swoje.

Białoruś twierdzi, że przyjmuje pokrzywdzonych ludzi ze „zdewastowanego przez Zachód” Bliskiego Wschodu i kieruje ich ku realizacji marzeń o azylu w Niemczech. Oczywiście tłumaczy to jako działanie humanitarne, a nie jako zemstę za sankcje po brutalnym rozprawieniu się Łukaszenki z największymi w historii Białorusi protestami. Prawda jest jednak taka, że tamtejsze wojsko i OMON nie ukrywają się po lasach, tylko z odległości kilkudziesięciu metrów obserwują jak imigranci nacierają na polską granicę. A kiedy trzeba, gnają wzdłuż drutów tłumy płaczących ludzi, nie bacząc jakie to może budzić skojarzenia. To są rozdzierające serca sceny i zarazem wyjątkowo podłe zachowanie białoruskiego reżimu, który z biednych, oszukanych ludzi uczynił żywe tarcze.

Działań Łukaszenki nie da się porównać nawet z polityką Turcji wobec Grecji i Unii Europejskiej kilka lat temu, gdy okresowo przepuszczała ona imigrantów przez swą granicę, negocjując zarazem z UE rekompensatę za utrzymywanie obozów dla uchodźców. Zasadnicza różnica jest taka, że do Turcji trafiło w sumie ponad 3 mln rzeczywistych uchodźców z objętej wojną domową Syrii, co do dziś trudno sobie wyobrazić. Tymczasem na Białoruś przybysze z Bliskiego Wschodu i Afryki ściągani są zaplanowanymi lotami i przewożeni potem w okolice granicy jako broń polityczna.

Wojciech Konończuk: System rządów na Białorusi ewoluuje w kierunku, dla którego określenia „autorytaryzm” czy „dyktatura” są już zbyt słabe.

W tym kontekście warto też zauważyć, jak gwałtownie zaczyna się zmieniać obraz sytuacji na naszej granicy i stosunek polskiego społeczeństwa do imigrantów. Widać to nawet w mediach liberalnych. Pod koniec lata wszyscy mieliśmy przed oczami obraz bezbronnych rodzin z małymi dziećmi, zablokowanych przez polskie i białoruskie służby koło Usnarza Górnego. Dziś przekazy medialne pokazują najczęściej Kurdów, którzy przybyli samolotami z Iraku. Tam nie toczy się wojna, a Kurdowie, największy naród bez kraju, mają szeroką autonomię, o której pomarzyć mogą ich rodacy z Syrii, Iranu i Turcji. Z drugiej strony, to co prawda umęczony, ale zarazem bardzo twardy, zaprawiony w bojach oraz nauczony radzić sobie z przeciwnościami naród. Teraz, kiedy ci ludzie znajdują się kolejny dzień na mrozie, pomiędzy białoruskim młotem i polskim kowadłem, może dojść do niekontrolowanych wydarzeń.

