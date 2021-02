Strajk generalny w Birmie

Dwa dni wcześniej w Mandalaj żołnierze z jednostki użytej w 2017 r. do pacyfikacji Rohingów zastrzelili dwie osoby i ranili co najmniej 20 (na zdjęciu: pobita uczestniczka protestu). Data strajku (22.02.) nie jest przypadkowa: poprzedni strajk generalny, krwawo stłumiony przez wojsko, miał miejsce 8 sierpnia 1988 r. i przeszedł do historii jako „powstanie 8888”. ©℗

Granica Birmy i Bangladeszu zmieniła się w scenę, na której od miesięcy rozgrywa się dramat Rohingów – muzułmańskiej mniejszości w Birmie, której władze tego kraju od dekad odmawiają prawa istnienia. Los ok. 600 tys. uchodźców, którzy skryli się w Bangladeszu przed prześladowaniami, „Tygodnik” śledzi od początku kryzysu.