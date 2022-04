Stereotyp i typ. Felieton Stanisława Mancewicza

Zwykło się uważać – rzecz jasna słusznie – że stereotyp jest krzywdzącym, bardzo uproszczonym przeświadczeniem, wynikającym zresztą ze skłonności do myślenia (a może niemyślenia) spontanicznego. W Wikipedii znajdujemy przyjazną każdemu rozumowi definicję stereotypu. Każdy w niej znajdzie i coś dla siebie, i oczywiście – o sobie. Słowem, warto na definicję tę rzucić okiem, choćby po to, by nieco oczyścić umysł ze stereotypowego widzenia siebie. Ponieważ nie jest to tekst o rewolucyjnej terapii psychologicznej, polegającej na czytaniu haseł w internetowej encyklopedii, przejdźmy do rzeczy.

Chodzi nam o obecne w tutejszej pamięci społecznej stereotypowe przeświadczenia na temat behawioru armii rosyjskiej, zwanej ongiś Czerwoną czy radziecką. Określanie tego wojska jako barbarzyńskiego wydawało się już od dawna nieaktualne. Że to stare dzieje. Przez ostatnie dziesięciolecia...