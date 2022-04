O fizyce. Felieton Stanisława Mancewicza

O tym właśnie, nieco bardziej ogólnie, chcemy dziś pogwarzyć. Oto mamy na myśli nie tylko rządzących nami tu, w Polsce, ale i rządzących spoza Polski. Zdanie to brzmi – każdy przyzna – idealnie po polsku. Z powodu zawartych w nim mrocznych a tajemniczych sugestii, wręcz insynuacji, oraz mnóstwa zaszytych pytań retorycznych. Wiadomo oczywiście, kto rządzi światem, to wie każdy. Spróbujmy jednak, mimo kłopotów, wszystko to teraz uporządkować i ukonkretnić, a tym samym rozjaśnić i zaktualizować – bo zaiste rzec trzeba, że na pytania o władztwo, zarówno tutejsze, jak i planetarne, nie jesteśmy gotowi ot tak, bez namysłu, odpowiedzieć. Tym bardziej – z powodu pewnego pozornie drobnego incydentu – od tygodnia z hakiem nie wiemy, kto rządzi Francją.

Na początek niezbędna garść konkretów, dla przypomnienia. Polską rządzą panowie: Kaczyński, Duda i Morawiecki. Niby – popatrzmy – jest...