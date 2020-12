Słodycz czekania

Dziesięć procent wartości zakupów obiecuje oddać włoskie państwo wszystkim klientom, którzy ruszą do sklepów od dziś aż do świąt. Mowa o fizycznych sklepach, tych na ulicach i placach, tych skromnych tuż za rogiem i tych lśniących przepychem w śródmiejskich pasażach. Pasaże – chociaż mieliśmy pod ręką to słowo, trochę może przykurzone, ale jednak żywe, to ktoś w nieszczęsnych latach 90. nazwał te miejsca galeriami. Rzadki to zresztą przypadek, kiedy ważna i trwała zmiana w polszczyźnie nie jest w tej epoce kalką z angielskiego, lecz raczej pachnie Paryżem i jego Galeries Lafayette.

Ów hojny gest włoskich władz ma związek z groźnym dla żywotności tkanki miejskiej trendem przenoszenia się z zakupami do sieci, o czym dywagowaliśmy tydzień temu. Obiecany bonus ma zachęcić ludzi, żeby jednak wyprawili się po prezenty czy nawet zwykłe domowe potrzebności do sklepu. Wzmożenie ruchu...