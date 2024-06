Sensacja ornitologiczna w Poznaniu. Znamy historię orłosępa, który przyfrunął do Polski

To nie pierwszy raz, kiedy orłosępy pojawiają się w naszym kraju – ostatnia wizyta miała miejsce w 2018 r. Takie przypadki pokazują, że przyroda (podobnie jak my) nie działa według sztywnych reguł, i są rewelacyjnym materiałem do badań dla naukowców – zwłaszcza jeśli ptak ma obrączkę i nadajnik GPS. W raportach zbiera je Komisja Faunistyki Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – to coroczny spis najdziwniejszych gości. Jeśli zdarzy się nam takie spotkanie, warto skontaktować się z lokalnym towarzystwem ochrony ptaków, nie zaszkodzi wystawić w pobliżu miskę z wodą – przypadkowi turyści mogą być wycieńczeni i potrzebować naszej pomocy.

W tym roku orłosęp to niejedyna ornitologiczna sensacja w Polsce. W Dolinie Dolnej Skawy w Małopolsce zadomowił się… pelikan różowy. Ornitolodzy sądzą, że zawitał do Polski, bo podłączył się do wracających do kraju bocianów czarnych albo poddał się mocnym wiatrom znad Sahary. Po cóż się męczyć, lecąc pod prąd, gdy można być lokalną gwiazdą?