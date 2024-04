Obserwowanie ptaków to darmowy trening cierpliwości i spokoju. Jak zostać ptasiarzem

Ze skowronka przecież żaden unikat. Wprost przeciwnie – to najliczniejszy ptak w Polsce (ponad 10 milionów par według danych z 2018 r.). Jeśli teraz próbujecie przypomnieć sobie, jak właściwie wygląda – nie martwcie się, mogliście nigdy nie widzieć go z bliska. Skowronek, cały ubrany w brązy i szarości, pół sekundy po wylądowaniu na ziemi znika, jakby założył pelerynę-niewidkę.

Gdy startuje, ledwo zdążymy się obejrzeć, a on już wisi wysoko nad ziemią i śpiewa, tak jak nie śpiewa nikt inny na świecie. Na wdechu i wydechu, bez przerwy, w zawisie, który wymaga ciągłej pracy skrzydłami (i oddychania przez specjalne worki powietrzne, gdy dziób jest zajęty arią). Potok treli, dzwonków i świergotów potrafi trwać nawet pół godziny. Neurofizycy wyliczyli kiedyś bilans energetyczny, z którego wynika, że skowronki... nie mogą tak robić (albo przynajmniej powinny padać martwe po kilku minutach). Dobrze, że one o tym nie wiedzą, śpiewają prawie cały rok, a ich trele od zawsze są głównym motywem soundtracku polskiej wsi.

Chodzi więc o gapienie się w mały punkt na niebie, słuchanie piosenek i opowiadanie sobie historii, czyli sprawy absolutnie fundamentalne. Nic dziwnego, że w badaniach naukowych prowadzonych w Dolinie Biebrzy większość z 357 przebadanych ptasiarzy opisywało swoją pasję jako styl życia, a nie zwykłe hobby.

Zacznij widzieć

– Jemiołuszki, zobacz, siedzą na dębie po lewej – pokazał mi Jacek Karczewski, a ja musiałem chwilę negocjować z własnymi oczami, zanim znalazły odpowiedni kierunek. – Zaraz ich tu nie będzie.

Miał rację, bo one przylatują do nas tylko na zimę, chyba w roli pocieszycielek (a przynajmniej tak uważał Jeremi Przybora, gdy pisał: „na najcięższe roku chwile, te bez jaj i gruszek, przylatuje do nas tyle, tyle jemiołuszek”), zostają najdalej do kwietnia i zupełnie bezzasadnie w internetowych memach mają reputację alkoholiczek. One zostały na dębie, my zaś przez następne godziny spacerowaliśmy groblami stawów milickich w Dolinie Baryczy i wypatrzyliśmy kilkadziesiąt gatunków ptaków – od zimorodków, dzięciołów i kowalików przez bieliki, myszołowy, rzadkie w Polsce łabędzie krzykliwe (turyści z Arktyki) aż po całą wyspę zamienioną w czapliniec – kolonię czapli, w której przyszli rodzice już wysiadywali jaja.

Miejsce, w którym się znaleźliśmy, choć jest ptasim rajem, nie ma nic wspólnego z naturalnym krajobrazem. Niebieskie plamy na mapie wokół Milicza to największy w Polsce kompleks stawów rybnych. Płyną z tego dwie lekcje. Pierwsze: ptaki lubią wodę. Jeśli w waszej okolicy są jeziora, sztuczne zbiorniki albo właśnie stawy rybne, warto wybrać się tam z lornetką. Po drugie: warto mieć przewodnika, bo słowa „wypatrzyliśmy” użyłem na wyrost. Jacek wypatrzył.

– Często nie widzę tego, co ty. A jak widzę, to nie rozróżniam. Przecież to jest kilkaset gatunków. Jak się tego wszystkiego nauczyć?

– Na początku sobie odpuść i po prostu nie rozróżniaj. Jemiołuszki też nie mają pojęcia, jak się nazywają. Jeśli nie wiesz, co to za ptak, nazwij go Janek. Tylko pamiętaj, żeby następnego takiego też nazwać Janek. Zobaczysz, jak szybko zacznie rosnąć liczba gatunków, które identyfikujesz bez problemu.

– Ale od czego zacząć?

– Zacznij się rozglądać. To nie jest umiejętność, to świadomy wybór.

To najważniejsza rada dla początkującego ptasiarza. Nie wymaga wiedzy, talentu ani pieniędzy, tylko kręcenia szyją i wytężania wzroku. – Często prowadzę miejskie spacery na ptaki – mówi Jacek. – Wielu z uczestników nie ma żadnej wiedzy, ba, niektórzy nazywają bielika orłem [po badaniach DNA okazało się, że nasz herbowy ptak to kuzyn kani rudej, a do orłów mu bardzo daleko, więc systematycy stworzyli mu specjalny rodzaj i bielik został orłanem. Pomyłki w tej kwestii to częsty temat do niepotrzebnych kpin – red.]. Wyróżnia ich to, że w drodze do pracy zaczęli dostrzegać gawrony, kawki i wróble, słyszeć śpiew kosa. Znaleźli klucz do tej rzeczywistości obok nas. Dla mnie to właśnie jest najważniejsze, bo można całe życie spędzić wśród skowronkowych chórów i nigdy ich porządnie nie usłyszeć. Nawet jeśli się wie, jak jest skowronek po łacinie.

Jak zacząć?

Angielska nazwa birdwatching, czyli oglądanie ptaków, nie wzięła się znikąd – podstawowym atrybutem ptasiarza jest lornetka. Ilu ludzi, tyle opinii, mnie osobiście najwygodniej korzysta się z lornetek 10x50 lub 10x42 (pierwsza liczba oznacza powiększenie, druga średnicę obiektywów). Wielu zaawansowanych ptasiarzy wybiera lżejsze lornetki z mniejszym powiększeniem, ale oprócz tego noszą lunetę na statywie – taki zestaw wydaje się zbyt ciężki, nieporęczny i drogi dla początkujących. Na pierwsze wypady warto pożyczyć sprzęt, oswoić się z nim i wybrać taki, który najbardziej nam odpowiada. Może w okolicy mamy jakichś ptasiarzy bez zadartego nosa, którzy wprowadzą nas w ten świat?

Oglądając przepiękne zdjęcia ptaków, można mieć ochotę samemu złapać za aparat. Dla początkujących może być to jednak źródło frustracji, a nie przyjemności (za doskonałym kadrem żurawi o wschodzie słońca najczęściej stoją godziny przeleżane w zimnym błocie). Ileż to razy zamiast w spokoju obserwować skrzydlatego sąsiada, podchodziłem w poszukiwaniu najlepszego kadru, aż w końcu spłoszyłem tego, kogo tak bardzo chciałem uwiecznić. I po ptakach. Jeśli naprawdę interesuje nas fotografia, idealnym miejscem na pierwsze próby będą miejskie parki, gdzie ptaki nie boją się ludzi.

Poza lornetką nie potrzebujemy wiele więcej. Ubierzmy się w stonowane kolory (absolutnie nie trzeba zakładać stroju łabędzia ani przebierać się za krzak, wystarczy nie świecić się jak żarówka) i można wyruszać… tylko dokąd?