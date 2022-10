Selfie bez hidżabu. Internet w Iranie daje poczucie wolności

Kobiety, życie, wolność – słowa te słychać w całym Iranie od połowy września, kiedy to za zbyt luźno noszoną chustę zginęła 22-letnia Mahsa Amini, irańska Kurdyjka. Od tego dnia nie mam też pewności, czy moi przyjaciele odpiszą na wiadomości wysyłane przez Signala i WhatsAppa.

Zgodnie ze znaną od lat taktyką rząd w Teheranie sięga po represje – podczas demonstracji zginęło około stu osób – oraz blokuje dostęp do internetu, aby mieć kontrolę nad ulicami i uciszyć głosy sprzeciwu.

Bo nie jest to precedens. W listopadzie 2019 r. byłam w Iranie, gdy ogłoszono podwyżkę ceny benzyny. Ludzie wyszli na ulice, władza odpowiedziała represjami, z godziny na godzinę rosła liczba ofiar. Ograniczono też możliwość korzystania z sieci, by utrudnić komunikowanie się protestującym: początkowo sygnał stał się na tyle słaby, że niemożliwe było uruchomienie VPN-a (to narzędzie jest...