Sapieha, Wojtyła i tajemnice teczek

Czy Karol Wojtyła jako kleryk był molestowany przez abp. Adama Stefana Sapiehę, a jeśli tak, czy to wpłynęło na jego podejście do nadużyć seksualnych w Kościele? Taka sugestia znalazła się w książce „Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział”, która ukaże się 8 marca w wydawnictwie Agora. Jej autor Ekke Overbeek – holenderski dziennikarz od lat mieszkający w Polsce – uważa, że „postać Sapiehy może okazać się kluczowa dla zrozumienia, dlaczego późniejszy papież Jan Paweł II milczał i odwracał wzrok, gdy docierały do niego informacje o przestępstwach seksualnych księży”.

Za taką hipotezą nie przemawiają jednak argumenty – autor wywodzi ją pośrednio z donosu ks. Anatola Boczka, konfidenta komunistycznego Urzędu...