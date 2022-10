Ruch króla. Historia Magnusa Carlsena

Połowa grudnia 2021 r., w Dubaju trwa jedenasta partia meczu o mistrzostwo świata. 31-letni Magnus Carlsen od kilku godzin siedzi samotnie przy szachownicy. Jego rywal i rówieśnik Jan Niepomniaszczij podchodzi do stolika tylko na moment, by wykonać swój ruch i odnotować go w formularzu. Za każdym razem, gdy Carlsen myśli nad odpowiedzią, Rosjanin zamyka się w przygotowanym dla niego pokoju.

Niepomniaszczij, znany z tego, że nawet silnych rywali potrafi zmieść z szachownicy, zachowując niemal nienaruszoną pulę czasu, mentalnie rozsypał się już wcześniej. Zresztą zgodnie z proroctwem Carlsena, który stwierdził przed meczem, że Jan ma tylko jedną słabość – nie umie szybko podnosić się po porażkach.

Pięć pierwszych partii zremisowali, seriami wykonując ruchy rekomendowane przez sztuczną inteligencję. Ale w szóstej zadecydował czynnik ludzki: Carlsen poszukał asymetrii na...