Rosja: do łagru za Minecrafta

Sąd wojskowy skazał w ubiegłym tygodniu 16-letniego Nikitę Uwarowa z syberyjskiego miasta Kańsk na 5 lat łagru za, jak stwierdzono, przygotowania do zamachu terrorystycznego. Wraz z grupą rówieśników zbudował on w grze komputerowej Minecraft model siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa i na czacie dla żartu rozważał jego wysadzenie. Sąd żartu nie zrozumiał. „Jestem dzieckiem, a nie terrorystą” – mówił oskarżony podczas rozprawy.

Jego historia zaczęła się latem 2020 r., gdy wraz z dwoma kolegami zatrzymano go za rozwieszanie ulotek wspierających Azata ­Miftachowa, matematyka i anarchistę. Jedną z ulotek („Ręce precz od anarchistów”, „Państwo to główny terrorysta”) chłopcy nakleili na siedzibie rezydentury FSB w Kańsku. Gdy ich zatrzymano i odebrano im komórki, śledczy uzyskali dostęp do ich korespondencji i znaleźli negatywne opinie o władzach. Uwagę przyciągnęły plany wysadzenia wirtualnej repliki siedziby FSB. Dowodem był też filmik, na którym nastolatkowie odpalają własnoręcznie wykonane petardy, co uznano za przygotowanie działań terrorystycznych. Aleksiej Tarasow pisze w opozycyjnej „Nowej Gazecie”, że „w akcie oskarżenia nie ma nic o zbudowanym w Minecrafcie budynku FSB”, ale właśnie to spowodowało wszczęcie postępowania.

W ostatnim słowie Uwarow tak opisał Kańsk: „To małe miasto, mające wiele problemów. Kiepski stan środowiska (...), bieda i ruina – przygnębiający miejski pejzaż, rozwalające się domy, fatalne drogi i ludzie. (...) Zostali pozostawieni przez państwo swojemu losowi, urzędnicy tylko składają obietnice, że coś się poprawi. Ze służbą zdrowia też jest źle, mało lekarstw, sprzętu, lekarzy. Wysoka przestępczość”. Uwarow uzasadnił, dlaczego z kolegami dyskutowali o polityce: „Byłem wstrząśnięty tym, że w Rosji represjonowani są ludzie, którzy chcą poprawy sytuacji w kraju”. Teraz sam odczuł despotyzm systemu. ©

