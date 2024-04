Rosja: Najmłodszy więzień reżimu Putina ma 17 lat

„Dzień w dzień Orłow jest przewożony z aresztu śledczego wcześnie rano do budynku sądu, gdzie może czytać materiały, wraca do aresztu po północy. Większość czasu Orłow spędza w okratowanym samochodzie, potem w również okratowanej poczekalni sądu, wreszcie jest konwojowany do sali sądowej, gdzie może zapoznać się z dokumentacją. Siedzi tam w klatce, konwojenci nie spuszczają go z oka. Potem ponownie trafia do poczekalni, gdzie oczekuje na transport. Samochód krąży po Moskwie czasem kilka godzin, rozwożąc aresztantów po oddalonych od siebie aresztach śledczych”.

I tak dzień w dzień. Orłow poskarżył się adwokatowi, że na skutek rygoru, jakiemu jest poddawany, traci słuch i jest nieustannie przeziębiony. „A jeszcze przecież nie trafił do łagru” – konkluduje gazeta.

„Próba kontrabandy”

Dziś na karę 3 lat łagru w zawieszeniu sąd w Permie skazał Aleksandra Czernyszowa, eksszefa Centrum Pamięci Historycznej, za próbę wywiezienia archiwum permskiego oddziału Memoriału za granicę. Czernyszow został zatrzymany w maju 2023 r. na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie, skąd zamierzał lecieć do Stambułu. Czernyszowowi i byłemu przewodniczącemu oddziału Memoriału w Permie, Robertowi Łatypowowi (przebywa na emigracji) przedstawiono akt oskarżenia: „próba kontrabandy cennych dóbr kultury”, jak określono dokumenty zgromadzone przez Memoriał. Łatypow i Czernyszow przyznali się do winy.