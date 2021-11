Prywatne środki

Siedemdziesiąt litrów wody potrzeba przeciętnie, by wyhodować jeden owoc awokado. Że to relatywnie dużo, widać w porównaniach – z pomarańczą np. (ok. 20 litrów) czy pomidorem (5 litrów). Między 50 a 100 litrów wynoszą dzienne „podstawowe” (według klasyfikacji WHO) potrzeby człowieka traktującego stały dostęp do świeżej i podgrzanej wody jako warunek konieczny życia godnego i zgodnego z normami higieny.

Chcesz się chlapać pod prysznicem i beztrosko spuszczać wodę, to wywal awokado z diety, przynajmniej wyjdzie na zero: chętnie udostępniam to hasło każdemu, kto podziela moją niechęć do tego owocu. Ze wszystkich elementów stylu życia skopiowanych z Zachodu ten jest akurat zbędny, bo jego podstawowa zaleta, czyli przydatność dla wegan w roli smakowitego zamiennika masła i wszelkiej „maślanej” tekstury, jest łatwo zastępowalna przez inne półprodukty – głównie uzyskane ze strączków...