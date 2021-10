Kiełbasiane party

Siedem milionów kiełbasek rocznie produkuje koncern Volkswagena w swojej największej fabryce w Wolfsburgu. Tych wieprzowych, które następnie po podgrzaniu, pocięciu na plasterki, zalaniu keczupem i zasypaniu znaczną ilością stosownej mieszanki przypraw stanowią bazę Currywurst – fundamentalnej potrawy niemieckiej klasy robotniczej i urzędniczej. Kiełbasa ma swój odpowiedni numer w katalogu oryginalnych części Volkswagena, podobnie jak firmowy sos, i nie wątpię, że spełnia równie rygorystyczne normy jak tarcze do sprzęgieł, simmeringi i dyferencjały. Powstaje przede wszystkim z przeznaczeniem dla licznych stołówek pracowniczych, ale część z produkcji trafia później do sklepów albo do sieci dilerów jako swoisty gadżet reklamowy. Moim zdaniem o wiele wdzięczniejszy niż brelok do kluczy, ale mogę z tą opinią być trochę na straconej pozycji. Mięso i jego przetwory są po niewłaściwej...