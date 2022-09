Protest przeciw ustnej maturze: Czujemy się jak króliki doświadczalne

Będą zdawali egzaminy ustne, wcześniej trzykrotnie zawieszone w czasie pandemii.

W liście podpisanym przez ponad 40 tys. osób opowiadają, że do szkoły chodzili tylko pół roku, by kolejne półtora spędzić częściowo na nauczaniu zdalnym. „Czujemy się jak króliki doświadczalne” – piszą, zaznaczając, że przywrócenie ustnej matury było dla nich zaskoczeniem, i nie będą mogli się do niej dobrze przygotować.

Ustne egzaminy, choć nie mają znaczenia w rekrutacji na studia, są ważne: kształtują kluczowe umiejętności, determinują też sposób pracy na lekcji (np. ćwiczenie mówienia na zajęciach z języka obcego). Tylko czy trzeba je przywracać, gdy do egzaminu podchodzi najbardziej przeczołgany przez pandemię rocznik? ©π PW