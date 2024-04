Awantura o aborcję. „W tej sprawie nie ma koalicji 15 października”

Czy w tych projektach jest w ogóle coś, wokół czego taki kompromis można by było budować? Według Trzeciej Drogi jest – jej projekt oznacza powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed października 2020 roku i fatalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Prawo i Sprawiedliwość wydaje się rozdarte. Już po przegranych wyborach wielu polityków tej partii – na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim – właśnie w werdykcie TK upatrywało przyczyn utraty władzy. Wielu posłów PiS byłoby gotowych skierować projekt Trzeciej Drogi do dalszych prac. Przeważają jednak ci, którzy chcą głosować za odrzuceniem wszystkich czterech projektów, i trudno się dziwić. To przecież posłowie PiS chcieli sprawdzenia, czy tzw. przesłanka eugeniczna, pozwalająca na przerwanie ciąży w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu, jest zgodna z konstytucją.

Koalicja partii demokratycznych jest w dużo trudniejszej sytuacji. „W sprawie aborcji nie ma Koalicji 15 X” – mówił twardo przed posiedzeniem Sejmu marszałek Szymon Hołownia. Oficjalnie wszystko jest dogadane, koalicjanci mają solidarnie głosować za skierowaniem do dalszych prac wszystkich czterech projektów. Czy posłowie Trzeciej Drogi – zarówno Polski 2050, jak i PSL – dotrzymają słowa? I czy w ogóle je komuś dali? Jako pierwsze mają być głosowane dwa projekty Lewicy – zasadniczy legalizuje aborcję do 12. tygodnia ciąży, drugi – ogranicza się do jej depenalizacji. Aborcja pozostawałaby czynem zabronionym, ale status osób zaangażowanych w zabieg byłby taki sam jak pacjentki – nie podlegałyby karze. „To jedyny kompromis, na jaki jesteśmy w stanie się zgodzić – powtarzały w czwartek posłanki Lewicy.