Spór o aborcję w cieniu wyborów samorządowych. Lewica uderza w koalicjantów

Hołownia od posłanek Lewicy usłyszał w środę wiele gorzkich słów, m.in. o „uśmiechniętej zamrażarce”. Politycy Koalicji Obywatelskiej, choć podczas spotkania prezydium Sejmu wicemarszałkinie z KO głosowały razem z Włodzimierzem Czarzastym za wprowadzeniem punktu dotyczącego aborcji do porządku bieżącego posiedzenia Sejmu, stoją z boku i przypatrują się konfrontacji mniejszych koalicjantów. Mimo że to przecież ministra zdrowia z Koalicji Obywatelskiej zaledwie kilka dni temu mówiła w telewizji publicznej, że wolałaby, by miesiąc, który pozostał do wyborów samorządowych, poświęcić na sprawy dotyczące samorządów, a do tematu legalizacji aborcji wrócić w kwietniu.

To samo jeszcze w styczniu mówił zresztą sam Donald Tusk, zapowiadając, że nie ma się co spodziewać rozstrzygnięć przed kwietniem. Dokładnie tak samo jak minister zdrowia i premier uzasadniał decyzję o odłożeniu pierwszego czytania wszystkich projektów „aborcyjnych” Szymon Hołownia. I to na nim skupiają się gromy.