Prawdziwa cena pomidorów

Alejandro czeka na lekcje prawa jazdy. Osiemnastolatek odpala papierosa i spogląda na ruiny sąsiedniego osiedla slumsów. – To smutne, ale stało się to, co musiało się stać. To tereny prywatne, a poza tym było postanowienie sądu – rzuca w moją stronę, gdy widzi, że robię zdjęcia.

Chłopak mieszka w sąsiedztwie. Jego rodzina ma szklarnię, czyli plastikowy tunel (plastik zastąpił używane kiedyś szkło w ich konstrukcji, ale nazwa pozostała). Alejandro (prosi, by nie podawać jego nazwiska) pracuje w niej wspólnie z rodzicami i jednym pracownikiem.

Pokazuje w telefonie zdjęcie psa. – Miałem na ogół dobre kontakty z ludźmi mieszkającymi w tych slumsach. Ale podejrzewam, że ktoś z nich chciał włamać się do mojego domu, dlatego otruł mi psa.

– Ludzie nie powinni żyć w takich warunkach – dodaje.

Niczym wieś

Tuż obok skrzyżowania dróg krajowych AL-3108 oraz...