Późny Gierek

Zanim jednak spróbujemy odpowiedzieć na to frapujące pytanie dotyczące – mocno to zaznaczmy – teraźniejszości, musimy przygotować sobie grunt, tzn. przekopać zagon, który mamy przed oczyma.

Rządy Edwarda Gierka to od lat żywy problem i spór w Polsce palący i aktualny. Jest on bezustannie od ponad trzydziestu lat obecny w agendach polityków, jest tematem prac piśmiennych oraz rozważań w kanałach audio i wideo. Powiedzmy wprost, że gierkowszczyzna jest też solidnym fundamentem sentymentów, czyli opowiadań z mchu i paproci, w których jesteśmy oczywiście samotnym liderem w skali planety. W tych sentymentach wychowały się ze dwa pokolenia oraz, co chyba ciekawsze, jest ona – gierkowszczyzna – planem na przyszłość. Nie brzmi to dobrze z różnych powodów, ale jest za to śmieszne, a to już walor. Ktoś rozsądny musi się tą koncepcją i marzeniem zdziwić, i wcale nie musi to być liberał...