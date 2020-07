Pożegnanie z Britannicą

„Britannica” jest nieodrodnym dzieckiem XVIII w. – a było to piękne stulecie dla encyklopedii! W 1728 r. ukazała się „Cyclopaedia”, w 1751 r. rozpoczęła się publikacja francuskiej „Ency­clopédie”, a w 1768 r. w Edynburgu opublikowano pierwszy tom „Encyclopædia Britannica”. Ta wielka trójca – do której czasem dołącza się „Brockhaus Enzyklopädie” z 1798 r. – do dziś wyznacza standardy encyklopedii powszechnej. Były to dzieła przełomowe. Choć istniały wcześniej rozmaite vademeca, dykcjonarze i traktaty, były one pisane „przez uczonych dla uczonych”. Nie miały stanowić przystępnego kompendium, tworzonego z myślą o masowym odbiorcy, lecz raczej „piękny wykład” – systematyczny, ale niepraktyczny. Z różnych względów (jak choćby dostępność maszyn drukarskich czy poziom analfabetyzmu) nie oferowano też ich w masowej sprzedaży.

„Cyclopaedia”, „Encyklopédie” i „Britannica” powstały w...