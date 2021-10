Potwór powrócił

W styczniu 1941 r., na wieść o śmierci Jamesa Joyce’a – i dwa miesiące przed własną śmiercią – Virginia Woolf zanotowała w dzienniku: „No i umarł Joyce – Joyce, jakieś dwa tygodnie młodszy ode mnie. Pamiętam, jak panna Weaver we włóczkowych rękawiczkach przyniosła »Ulissesa« do nas na herbatę, do Hogarth House. (...) Czy poświęcimy życie na wydrukowanie tego? Te nieprzyzwoite strony wglądały tak niezbornie, a ona taka staropanieńska, zapięta pod samą szyję. Te strony aż kipiały od nieprzyzwoitości. Schowałam to wszystko do szuflady inkrustowanego biureczka. Któregoś dnia przyszła Katherine Mansfield i wtedy to wyciągnęłam. Katherine zaczęła czytać, prześmiewczo, aż nagle powiedziała: »Ale coś w tym jest« – oto scena, która, jak uważam, powinna trafić do historii literatury. I pamiętam też, jak Tom mówił w pokoju u Ottoline, w Garsington – bo to się wtedy ukazało – jak ktokolwiek może...