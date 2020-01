PiS na wojnie ze złym Zachodem

W swym pilnym raporcie Komisja Wenecka bardzo krytycznie oceniła ustawę, którą PiS chce dyscyplinować sędziów. Minister sprawiedliwości uznał raport za parodię i komedię w jednym. Nie ma się co dziwić. Forsując kontrowersyjną ustawę, Ziobro ucieka przed gilotyną. W ramach tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości PiS wybrał własną Krajową Radę Sądownictwa. Trafili do niej kojarzeni z PiS sędziowie, którzy przedstawili listę co najmniej 25 podpisów swych kolegów po fachu. Choć zgodnie z prawem podpisy te powinny być jawne, obóz władzy staje na głowie, by je ukryć. A to uprawdopodabnia plotki, że z podpisami jest coś nie tak, a zatem – że Ziobro mógł złamać własną ustawę.

Ponieważ w serii orzeczeń sędziowie krytyczni wobec działań PiS domagają się weryfikacji ukrywanych podpisów, Ziobro musi im zatkać usta. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu podważenie legalności KRS i wszystkich zmian w sądach.

Kłopot PiS polega na tym, że do krytyki Komisji Weneckiej dołącza nowa Komisja Europejska i nowy Parlament Europejski – a to koniec złudzeń władzy, która wierzyła, że po odsunięciu znienawidzonego Fransa Timmermansa będzie mogła robić, co chce. Stąd zaostrzenie retoryki liderów PiS wobec Zachodu. Ziobro mówi o wyższości i bucie wobec Polski, a nawet segregacji Polaków. Prezydent Duda krzyczy: „Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy”. Prezes Kaczyński łączy to wręcz z dramatycznymi wojennymi losami pokolenia swej matki i mówi o odparciu „nowego zamachu na naszą suwerenność i niepodległość”. ©

Autor jest dziennikarzem Onet.pl. Stale współpracuje z „TP”.

