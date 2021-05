Pies stróżujący i ojciec dyrektor

Chciałbym wyrazić słowa solidarności z ojcem dyrektorem i całą rodziną Radia Maryja” – powiedział 30 kwietnia na antenie radiostacji należącej do o. Tadeusza Rydzyka Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Słowa te padły w dniu, w którym o. Rydzyk został wezwany do sądu na rozprawę dotyczącą zarządzanej przez niego Fundacji Lux Veritatis (Światło Prawdy) oraz dostępu do informacji na temat dotacji publicznych dla Fundacji, o który wystąpiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

To my powinniśmy podać do sądu Watchdoga, że nas prześladuje. To jest prześladowanie chrześcijan. / O. RYDZYK na antenie Radia Maryja, 3 maja.

Sam proces miał się rozpocząć na początku kwietnia, ale Sąd Rejonowy Warszawa-Wola otrzymał liczne wnioski formalne od obrońców Fundacji oraz – co nietypowe – od samej prokuratury...