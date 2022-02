Pierwsze skutki raportu

Wszyscy żyjący rządcy archidiecezji monachijskiej – dwaj byli oraz obecny – przyznali się do błędów, które wytknął im raport przedstawiający przypadki pedofilii w latach powojennych w Kościele bawarskim. Benedykt XVI (kierujący archidiecezją w latach 1977-1982) wycofał się ze swojego wcześniejszego stanowiska, odrzucającego odpowiedzialność, i zapowiedział bardziej szczegółowe ustosunkowanie się do dokumentu. Kard. Friedricha Wettera (zwierzchnika archidiecezji w latach 1982-2008) napawa „wstydem i smutkiem” fakt, że przynajmniej w jednym przypadku „nie wywiązał się ze swoich obowiązków, aby chronić dzieci i młodzież”. Obecny arcybiskup Monachium i Fryzyngi kard. Reinhard Marx powiedział, że „dla wielu ludzi Kościół stał się miejscem katastrofy, a nie zbawienia, miejscem strachu, a nie pocieszenia”. Jego zdaniem ma to systemowe przyczyny, ale moralną odpowiedzialność ponosi także on.

Biskupi niemieccy na posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu w Würzburgu zapowiedzieli przygotowanie kolejnych raportów. Szansę dla odnowy Kościoła widzą w Drodze Synodalnej, której kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 3-5 lutego we Frankfurcie nad Menem. ©℗