Osiem kątów ciszy

Pięćdziesiąt lat temu otwarto Rothko Chapel, międzywyznaniową świątynię, w której ołtarzem jest czternaście monochromatycznych obrazów. Namalował je Mark Rothko. Inicjatorami budowy kaplicy byli Dominique i John de Ménil – francuskie małżeństwo, które podczas II wojny światowej wyemigrowało do USA. On – baron i katolik; ona – protestantka, studentka nauk ścisłych i miłośniczka sztuki, dziedziczka rodziny Schlumbergerów (koncern energetyczny Schlumberger Ltd. do dziś jest jednym z 500 największych przedsiębiorstw na świecie).

Sztuka, na miłość boską!

Dla obojga duchowym przewodnikiem był dominikanin Marie-Alain Couturier, który z równą pasją wprowadzał ich w świat dialogu międzyreligijnego i sztuki współczesnej. „Nasza sztuka kościelna jest całkowicie zbutwiała: martwa, zakurzona, akademicka. To imitacje imitacji, bez siły, by przemówić do współczesnego człowieka” –...