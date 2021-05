Opony nie muszą płonąć

A może pan po prostu napisać, że pracuję w banku? – uśmiecha się łobuzersko do kamery Katarzyna Jóźwiak. – Tak będzie najłatwiej, bo na wywiad, w którym występuję jako pracownik, musiałabym dostać zgodę przełożonych. A imię i nazwisko mam pospolite. Nikt mnie nie rozpozna. Nawet moi bliscy.

Bo rodzina, zaznacza, ma do tego tematu stosunek raczej oschły. Sądząc po złośliwościach, na które pozwala sobie czasem jej ojciec, decyzji mojej rozmówczyni o przystąpieniu do związku zawodowego nie pozostawiłby bez prowokacyjnych pytań i uszczypliwości. Mama żartuje, że sprzedałby nawet piasek beduinom, bo faktycznie, całe życie kręcił jakieś biznesy. Ojciec wszystko zawdzięcza własnej pracy, ale bywa przez to nieznośnie apodyktyczny. A teraz trafiła mu się córka-związkowiec.

Deklarację członkowską Katarzyna Jóźwiak złożyła dwa miesiące temu, tuż po tym, gdy zarząd jej banku...