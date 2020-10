Odkrycia i wskazówki

Pochyliwszy się nad tym znakomitym zdaniem, uznaliśmy, że wreszcie udało się nam dokonać syntezy na miarę owej sławnej syntezy termojądrowej. Nie ma dziś nikogo, kto byłby w stanie dzisiejszość opisać mocniej i trafniej.

Tak. Spostrzeżenie, że nie ma w świecie przyrody ożywionej, ale i nieożywionej – od wirusa po czarną dziurę – żadnego elementu stworzenia szczerze przyjaznego polskiemu rządowi, najszerzej otwiera drzwi do dyskusji, ale też do wszystkich czynności umysłowych, których uruchomienie wydawało się już niemożliwe. Niemożliwe, bo optymistycznie zmyleni, kiedyś tam, uznaliśmy za pewnik, że jednak są w świecie przyrody ożywionej bądź nieożywionej jakieś elementy, zjawiska, istoty bądź stworzenia rządowi polskiemu przychylne. Węgrzy, dajmy na to – biorąc skojarzenie pierwsze z brzegu. Otóż sto razy się już okazało, że nie są. Albo – weźmy – Trump. Też nie jest, choć...