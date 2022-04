Oddech w szalonym świecie

Świat zwariował: oszaleli politycy, topnieją lodowce, ekologiczne kataklizmy i fanatyzmy religijne wyzierają z każdego kąta. Zaczynają się pandemie. Natura słusznie upomina się o swoje. Od czasu do czasu dobrze poszukać oddechu w surrealizmie”. Kiedy autorka to pisała, nie wiedziała jeszcze, że jeden z szalonych polityków rozpocznie prawdziwą wojnę, atakując naszych sąsiadów, i że o oddech będzie jeszcze trudniej. Czy to jednak znaczy, że powinniśmy zrezygnować z wietrzenia mózgów i łamania zastanych reguł gry, z wyzwalania naszej wyobraźni? W końcu narodziny i rozwój ruchu surrealistycznego przypadły na czasy nie mniej szalone. No i nie musimy próbować realizacji wszystkich sformułowanych w książce 56 rad „jak wzbić się ponad rzeczywistość”, zwłaszcza że niektóre są trudne w ­obsłudze. Za to obszerne komentarze do nich tworzą znakomite – bo praktyczne i na ­przykładach – ­...