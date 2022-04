Obietnice na kredyt. O ile wzrosną raty?

Główna stopa NBP wzrosła aż o jeden punkt procentowy i wynosi obecnie 4,5 proc. Dla klientów banków, którzy kredyty zaciągnęli rok temu – czyli w okresie, kiedy stopy były jeszcze na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. – oznacza to zwykle wzrost miesięcznej raty o 100 proc. w porównaniu z wyjściową! A wiele wskazuje na to, że przed nami jeszcze co najmniej dwie podwyżki i realne ryzyko wzrostu głównej stopy NBP do 5,5-6 proc.

Z informacji zdobytych przez RMF FM wynika, że rząd kończy prace nad programem wsparcia dla zadłużonych. Pomoc najbardziej poszkodowanym w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców miałaby polegać na uruchomieniu wieloletnich nieoprocentowanych pożyczek na spłatę rat. Możliwe jest też ograniczenie marż kredytowych na kilka najbliższych miesięcy.

Na ratunek zadłużonym ruszyła też opozycja. Donald Tusk zapowiada ustawę, dzięki której „ci, którzy wzięli kredyt hipoteczny, będą mogli płacić raty w takiej samej wysokości jak pod koniec zeszłego roku”, ale nie zdradza szczegółów. Festiwal tych obietnic z rosnącym zdumieniem śledzą zaś frankowicze, którym państwo od lat odmawia pomocy i każe szukać sprawiedliwości w sądach. ©℗