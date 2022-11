O kotach i ludziach. Co oglądać na VOD

Już po raz szesnasty możemy skosztować kina Dalekiego Wschodu nie wychodząc z domu. Tegoroczna edycja festiwalu Pięć Smaków to, jak zawsze, trochę klasyki, dużo nowości, mieszanka filmów autorskich i tytułów lżejszego kalibru. Powstałych w Hongkongu (sekcja Kino Czasu Przemian), w Malezji, Indiach, Indonezji, Wietnamie, Korei Południowej czy na Filipinach. Wydarzeniem jest z pewnością retrospektywa twórczości Edwarda Yanga, mistrza kina tajwańskiego, zmarłego przedwcześnie w 2007 roku.

To on, obok Tsai Ming-lianga, Anga Lee czy Hou Hsiao-hsiena, odnowił w latach dziewięćdziesiątych tamtejszą kinematografię i uczynił ją tak bardzo rozpoznawalną na świecie. Nie tyle w charakterze egzotycznej ciekawostki, co autorskiego stylu i przekazu czytelnego na różnych kontynentach. Powstawała w demokratycznym i świetnie rozwijającym się kraju, w warunkach artystycznej niezależności i bez...