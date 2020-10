Niech jedzą jabłka

Na banalnie oczywiste, merytoryczne zarzuty o nieudolność i gnuśność odpowiadają tym, co dotychczas przysparzało im elektoratu: chamską agresją. Najwybitniejsi polscy aktorzy to marionetki (dla marszałka Terleckiego), nauczyciele są chciwcami, a powinni pracować dla idei (jak marszałek Karczewski), natomiast lekarze… lekarze są po prostu leniuchami – z wyjątkiem ewangelisty Szumowskiego, oczywiście, bo on nas dobrze zabezpieczył przed drugą falą. Z każdym ponurym dniem coraz bardziej widać, że słowa przewodniczącego Ryszarda Iwona Terleckiego o marionetkach więcej mówiły o Terleckim niż o Gajosie. W co pogrywają spanikowani rządzący, kiedy przychodzi czas weryfikacji ich sześcioletnich dokonań? Nil desperandum, Terlecki, Karczewski et consortes, nie lękajcie się demaskacji! Tak gracko walczyliście ze śmiertelną zarazą LGBT, to i z covidem powinniście sobie poradzić...