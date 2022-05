Nie sądziłam, że nas to dosięgnie. Korespondencja z Donbasu

Było po godzinie trzeciej, gdy rozległy się dwa głośne wybuchy. 54-letnia Wiktoria wyszła na zewnątrz zapalić. Szybko skończyła papierosa, bo było chłodno i wróciła do łóżka, przykryła się kołdrą. Minęło trochę czasu. Coś błysnęło, huknęło, a ziemia, szkło i gruz posypały się na nią. Wiktoria nie ruszała się z łóżka. Krzyczała tylko do 24-letniej córki Kariny i psa starego pekińczyka, by sprawdzić, czy nic się im nie stało. Milczeli. Wiktoria była przerażona. Jej mąż był raniony w głowę. Ona miała pocięte nogi, zapewne szkłem, które leciało z dużą prędkością. Karina była w gorszym stanie. Cała jej ręka była poraniona, także odłamki posiekały jej ramiona. Pies był przerażony, ale cały. Wkrótce rodzinę Wiktorii odwiozły karetki, opatrzeni na pogotowiu i wrócili do domu, by zająć się tym, co zostało z ich mieszkania.

