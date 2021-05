Nadwiślańska apokalipsa

Jest sierpień 1946 r., gdy Fiorello La Guardia – dyrektor generalny UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration; to międzynarodowa organizacja pomagająca państwom Azji i Europy zniszczonym podczas II wojny światowej) – odwiedza Polskę. Wraz z synem Erikiem objeżdżają to, co pozostało z kilkuset wsi nad Wisłą, gdzie front niemiecko-sowiecki stał prawie pół roku, od lata 1944 do stycznia 1945 r.

W jednej z nich La Guardia wchodzi do wykopanej jamy, która jej mieszkańcom zastępuje zniszczony dom. Wstrząśnięty, pokazuje synowi leżące na słomie dzieci i mówi: „Zapamiętaj sobie ten widok na całe życie. Jeśli ci się będzie kiedykolwiek wydawało, że jest ci źle, przypomnij sobie, jak te dzieci tu żyły”.

Na terenie niedawnych frontowych przyczółków nad Wisłą taki widok nie był wówczas czymś nadzwyczajnym.

Zatrzymana ofensywa

Jak do tego doszło...