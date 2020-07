Ministerstwo niezrównanych możliwości

Unikając zgranego porównania do kota Schrödingera przejdźmy od razu do twardych liczb. Dwa miliony złotych. Prawdopodobnie tyle każdego dnia tracą Polskie Linie Lotnicze LOT wskutek zamrożenia ruchu powietrznego. Prawdopodobnie – bo w szczycie kampanii wyborczej politycy i oddelegowani przez nich do LOT-u menedżerowie unikają rozmowy zarówno na temat bieżącej kondycji przewoźnika, jak i jego najbliższej przyszłości.

„Uderzył w LOT kryzys koronawirusowy, absolutnie niezawiniony przez tę firmę. My zrobimy wszystko, żeby pomóc. Zarząd też robi wszystko, żeby firmę uratować” – zapewniał niedawno wiceminister infrastruktury Marcin ­Horała.

„Jesteśmy zdeterminowani, by LOT uratować, tak jak zdeterminowane są rządy innych krajów, by ratować swoje linie lotnicze” – to już szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Pytania o konkrety zawisają w próżni. Nie wiadomo więc...