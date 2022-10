Lecą rakiety na Bursztyn. Jaką strategię ma Rosja

SZeść tysięcy – tyle żelaznych piecyków, zwanych tu „burżujkami”, ukraińskie koleje dostarczą do wyzwolonych miejscowości w obwodzie chersońskim; piecyki powstają w kolejowych warsztatach. Wraz z nimi kolej dostarczy drewno na opał – niewiele, po metrze sześciennym, ale na początek zawsze coś. O to, by potem było go więcej, ma dbać osobiście wicepremier Iryna Wereszczuk. Ogrzewanie ma priorytet nie mniejszy niż terminale Starlink zapewniające łączność (po chwilowych wahaniach Elon Musk będzie je nadal finansować Ukrainie). Bo na odbitych terenach infrastruktura jest zniszczona, nie ma prądu, bieżącej wody, sieci telefonicznej, internetu, gazu i ogrzewania (gdyż to ostatnie często opierało się na tanim kiedyś gazie – w starych miejskich budynkach i na wsi powszechne są tu piece kaflowe przerobione na gaz).

Prośby o piecyki, a także o agregaty prądotwórcze płyną w tych dniach...