Zmasowane naloty na całej Ukrainie. Czy Rosjanie szukali miejsc bazowania F-16?

Ale może być to również swoista rosyjska „odpowiedź” na serię bolesnych i zarazem spektakularnych ciosów, które w ciągu minionych kilkunastu dni ukraińska armia zadała Rosjanom. A do których, nie mając innego wyjścia, strona rosyjska zmuszona była się przyznać. Mowa o zatopieniu okrętu wielozadaniowego „Nowoczerkask” w porcie Teodozja na Krymie (prawdopodobnie został on trafiony pociskiem manewrującym typu storm shadow, dostarczonym przez Zachód), a także o zniszczeniu jednego dnia, 22 grudnia, trzech bombowców frontowych typu Su-34; miało to miejsce na południowym odcinku frontu (strona ukraińska twierdzi, że dwa dni później zniszczyła kolejne dwa samoloty, Su-34 i Su-30, ale w tym przypadku nie ma potwierdzenia tej informacji).

Zachodnie myśliwce F-16 są już na Ukrainie?

Tak duże straty w lotnictwie, poniesione w tak krótkim czasie, dały pożywkę do spekulacji, czy rosyjskie samoloty zostały zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą (mowa była o zestawie typu patriot), czy też może jednak przez myśliwce F-16, które miałyby znaleźć się już na Ukrainie i włączyć się do walki.

W środę 27 grudnia amerykański tygodnik „Newsweek” podał, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że pierwsza partia samolotów F-16 jest już na terenie Ukrainy. Spekulacje takie zdementował rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Kilka dni wcześniej rosyjskie media twierdziły, że pierwsze F-16 są już na Ukrainie (a nawet, że kilka z nich miało zostać już zniszczonych w wyniku rosyjskich uderzeń na ukraińskie lotniska, na których miały bazować, co wydaje się typową „wrzutką” rosyjskiej propagandy – doniesienia takie miały prawdopodobnie zrównoważyć wówczas wiadomość o zniszczeniu „Nowoczerkaska”).

Wiele krajów zachodnich już jakiś czas temu albo w ogóle zaprzestało informowania opinii publicznej o konkretnej zawartości swoich dostaw militarnych dla Ukrainy, albo też czyni to celowo z opóźnieniem – tak że informacja o dostawie nowego sprzętu trafia do obiegu publicznego na długo po tym, jak ten sprzęt już tam jest. Można to tłumaczyć wymogami bezpieczeństwa – satelity rosyjskie (a zapewne także chińskie czy północnokoreańskie) starają się śledzić nie tylko trasy transportów idących na Ukrainę, ale zwłaszcza ich punkty docelowe i miejsca składowania materiałów wojennych, tak aby mogły być one celem uderzeń lotniczych, zanim jeszcze dotrą na front.

Niewykluczone więc, że przeprowadzając zmasowane uderzenia z powietrza na terenie całej Ukrainy Rosjanie postanowili „odpowiedzieć” na ostatnie ukraińskie sukcesy frontowe, namierzając także miejsca, które – w ich rozeznaniu – mogą mieć znaczenie dla ukraińskiej wojennej logistyki i infrastruktury, w tym tej związanej z dostawami i użytkowaniem samolotów F-16.

(Dez)informacja rzecznika

Kolejny materiał do takich właśnie spekulacji podał zresztą nie kto inny, tylko wspomniany już rzecznik sił powietrznych: występując w piątkowe południe w telewizji, Jurij Ihnat powiedział, że ostatnie naloty były jednymi z największych od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, a także, że jego zdaniem nie należy interpretować ich jako „poszukiwania F-16”, gdyż, jak to ujął, „Rosja będzie doskonale wiedzieć, kiedy one się pojawią, ich wywiad działa”. Dwuznaczność tej wypowiedzi raczej nie była niezamierzona.

Tekst ukończono w piątek 29 grudnia 2023 r. o godzinie 13.