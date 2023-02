Kościół w skrócie

DO KOŃCA

„Na razie nie ma tego w moim programie” – odpowiedział papież, pytany podczas niedawnej wizyty w Demokratycznej Republice Konga przez jezuitów o ewentualną rezygnację. Franciszek uważa, że posługa papieża jest dożywotnia.

BEATYFIKACJA

Do Markowej na Podkarpaciu 10 września 2023 r. przyjedzie prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, by w imieniu papieża beatyfikować Józefa i Wiktorię Ulmów oraz ich siedmioro dzieci, zamordowanych przez hitlerowców w 1944 r. za ukrywanie Żydów.

WYRÓŻNIONA

Założycielka pierwszego hospicjum na Litwie, polska zakonnica Michaela Rak, została odznaczona przez prezydenta Litwy Krzyżem Kawalerskim Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina.

WSTRZĄSY

„Podczas nabożeństwa proszę o odniesienie się w kazaniu do tragedii bestialskiej rosyjskiej napaści na Ukrainę” – napisał w liście wzywającym do modlitwy o pokój prawosławny arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz. W kontekście niedawnego „wiernopoddańczego” listu zwierzchnika polskiego prawosławia abp. Sawy do patriarchy moskiewskiego Cyryla portal Ekumenizm.pl pyta: czy w polskim prawosławiu trwają ruchy tektoniczne.