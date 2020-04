Junus wraca do domu

Tym razem zagrożenie nie idzie od północy, jak kiedyś wojska sowieckie, ani od wschodu, jak talibowie przenikający z Pakistanu. Problemem jest granica zachodnia.

Od momentu, gdy epidemia wybuchła w sąsiednim Iranie, afgańscy uchodźcy i migranci masowo uciekają z tego kraju. Jest ich tam aż dwa miliony: to ludzie, którzy kiedyś uciekli do Iranu przed afgańską „wojną czterdziestoletnią”, niektórzy nawet bardzo dawno temu.

Na granicy irańsko-afgańskiej od wielu dni ustawiają się tłumy, zwykle z niedużymi torbami, plecakami lub workami. Ostatnio – poza kilkoma dniami przerwy z powodu Naurozu, perskiego Nowego Roku – codziennie granicę przekracza od 9 do 16 tys. osób. To kilkukrotnie więcej niż w ubiegłych latach. Łącznie w ciągu dwóch tygodni do Afganistanu wróciło co najmniej 80 tys. ludzi. Koordynator reagowania kryzysowego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Nick...