Jedź, czytaj. Festiwale literackie na wakacje

Literacki rozkład jazdy otwiera ­festiwal ­Izabelińskie Spotkania z Książką. ­Między 10 a 12 czerwca podwarszawska gmina zaprasza na 24. już edycję imprezy, gdzie, obok spotkań z pisarzami i reporterami, wręczona zostanie, już po raz drugi, specjalna nagroda Planeta Izabelin. Wyróżnienie przyznawane jest książce o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej.

Od 24 czerwca do 3 lipca Kraków zaprasza na Festiwal Kultury ­Żydowskiej. W programie 31. edycji imprezy, tym razem przebiegającej pod hasłem „Woda”, organizatorzy, wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym, przygotowali specjalne pasmo literackie. A w nim: „Nowe legendy miejskie” (26 czerwca), czyli spotkanie z Igorem Jarkiem, Elżbietą Łapczyńską, Łukaszem Barysem i Olgą Drendą; wykład profesora Götza Aly’ego (28 czerwca); spotkanie z Anną Bikont (28 czerwca) oraz „Żywioł rzeki. Czytanie wody: Wisła”, czyli rozmowa Małgorzaty Lebdy i Rafała Siderskiego.

CZYTAJ DODATEK "TP" NA WAKACJE: WŁÓCZYKIJ KULTURALNY 2022>>

Z kolei 25 czerwca odbędą się w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie Imieniny Jana Kochanowskiego. Jako że patronką roku 2022 jest Maria Konopnicka, to właśnie ona będzie bohaterką większości wydarzeń. Literacki piknik organizowany przez Bibliotekę Narodową odbędzie się w tym roku już po raz dziesiąty. Jak zawsze wezmą w nim udział pisarze, poeci, aktorzy, performerzy i muzycy. Tradycyjnie odbędzie się też kiermasz, w którym weźmie udział kilkadziesiąt wydawnictw. Organizatorzy obiecują, że nie zabraknie stałych punktów programu, w tym dansingu pod gwiazdami.

„Pod Tatry tylko z książką” – głosi hasło Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego i ma rację. Między 8 a 10 lipca, tuż obok Krupówek, odbędzie się kolejna już edycja tatrzańskiej imprezy. I jak co roku będzie można tam spotkać pisarzy i pisarki z całego kraju, zagrać w gry miejskie, obejrzeć wystawy, a także filmy o tematyce górskiej. Festiwalowi towarzyszyć będą również targi książki oraz finał Nagrody Literackiej Zakopanego.

Od 13 do 21 lipca w Nowej Rudzie, Wałbrzychu, Radkowie, Ścinawce Górnej i w Sokołowsku odbędzie się VIII edycja Festiwalu Góry Literatury. Gospodarzami imprezy odbywającej się u podnóża Gór Sowich, w wyjątkowo klimatycznej i kameralnej atmosferze, są Olga Tokarczuk oraz Karol Maliszewski.

W połowie sierpnia warto z kolei wybrać się do serca Roztocza, czyli Stolicy Języka Polskiego w Szczebrzeszynie (7-13 sierpnia), oraz do pobliskiego Zamościa. Patronem tegorocznej edycji będzie Miron Białoszewski, poeta, któremu polszczyzna zawdzięcza szczególnie dużo. Festiwal kusi także przepiękną rzeką Wieprz, która przepływa tuż obok sceny.

Między 11 a 14 sierpnia w położonej nad Czarną Hańczą Budzie Ruskiej odbędzie się, jak mówią organizatorzy, jedyny wiejski festiwal literacki w Polsce – Patrząc na Wschód. To już siódma edycja imprezy, podczas której odbywają się spotkania z podróżnikami, dziennikarzami, reporterami i filmowcami, pokazy slajdów oraz filmów tych, którzy związani są ze Wschodem. A wszystko w miejscowości liczącej kilkanaście domów (dlatego ze wsparciem przychodzą także sąsiednie wsie). W tym roku na festiwalu gościć będą m.in. Artur Domosławski, Adam Robiński, Grzegorz Kasdepke, Tomasz i Grzegorz Kłosowscy, Wojciech Koronkiewicz, Ewa Zwierzyńska i Adam Strug.

W drugiej połowie sierpnia literacką stolicą Polski staje się Trójmiasto. Najpierw między 18 a 21 sierpnia odbędzie się festiwal Literacki Sopot, który co roku prezentuje literaturę innego kraju. W tym roku będzie to Irlandia, a gośćmi będą między innymi Liz Nugent oraz Colum McCann. Odbędzie się także debata „Portrety na strychu cywilizacji. Co Dorian Gray mówi nam o dzisiejszym świecie?”, a wszystko tuż przy sopockim molo.

Kilka dni później (24-28 sierpnia), parę kilometrów na północ, Gdynia zaprasza na kolejną już odsłonę festiwalu Miasto Słowa, który towarzyszy wręczeniu Nagrody Literackiej Gdynia. Oprócz spotkań z nominowanymi i laureatami odbędzie się również szereg dyskusji literackich.

Po dwuletniej przerwie powraca festiwal Miedzianka Po Drodze w nowej, wędrownej formule (26 sierpnia – 3 września). Jak piszą organizatorzy, festiwal w poprzedniej wersji przerósł miejscowość Miedzianka, która nie była w stanie pomieścić tak licznej publiczności. W nowej formule to Miedzianka przyjedzie do publiczności – odwiedzi siedem miast. W ten sposób festiwal ma zyskać na dostępności, a ślad ekologiczny znacząco się zmniejszy.

Z kolei 17 i 18 września na Festiwal Znaczenia zaprasza Wołomin. To impreza budowana wokół jednej książki. Na podstawie wybranego przez kapitułę tytułu zorganizowana zostanie debata, seanse filmowe, wystawa sztuki, spotkania autorskie i warsztaty dla dzieci, które pozwolą pogłębić i poszerzyć znaczenia zawarte w tekście. Tym razem wszystko obracać się będzie wokół książki Tomasza Szerszenia „Wszystkie wojny świata”, przejmująco aktualnego eseju o formach, odmianach i językach wojennej przemocy. ©