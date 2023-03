Jan Paweł II i brzemię mitu

Książki żyją swoim życiem. W życie jednej z nich włączam się dopiero teraz, bo po ukazaniu się „Maxima culpa” Ekkego Overbeeka okazało się, że „albo święty, albo zbrodniarz” – Karol Wojtyła, Jan Paweł II jest poszukiwany. Zaczynam od tej wziętej w cudzysłów alternatywy, bo mówimy o człowieku, który najdłużej ze wszystkich Polaków wierzył, że wymyśliliśmy sposób na nowy ład świata – solidarność. Natchnioną Ewangelią alternatywną więź społeczną. Z bólem się z tym romantycznym projektem żegnał (pielgrzymka w 1991 r.), gorzko i pewnie długo godził, że wizja – wizją, ale polityka – polityką, a życie – życiem. Byłbym pewnie do tego nie wracał, gdyby nie fakt, że okazał się dzisiaj postacią służącą do dzielenia Polaków, jak nikt dotąd w III RP. Sprawa Wałęsy to był przy tym drobiazg.

Inne czasy, trochę inne podziały – media społecznościowe były w powijakach, a polityka gryzła się w ...