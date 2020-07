Jak Polska nie dotrzymuje słowa

Za każdym razem Straż Graniczna uniemożliwiała mu złożenie wniosku o azyl i odsyłała na Białoruś. Działo się to w 2016 i 2017 r., ale podobny los spotkał odtąd wielu jego rodaków. W minionym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, rozpatrując pozew zbiorowy przeciw Polsce, uznał, że nasz kraj wielokrotnie naruszał przepisy, do których stosowania się zobowiązał, m.in. zakazujące „tortur i nieludzkiego traktowania”. Każdemu z pokrzywdzonych nakazał wypłacenie po 34 tys. euro (równowartość ok. 150 tys. zł) odszkodowania.

O tym, że Czeczenom takim jak M.K. grożą w Rosji tortury i śmierć, wiadomo od lat. Nieetyczne i bezprawne praktyki polskiej Straży Granicznej na granicy wschodniej są także udokumentowane. Nie dowiemy się tylko jednego: ilu potraktowanym tak (na skutek inspiracji polityków, niechęci wobec obcokrajowców, ale i nawyków urzędników na granicy) ludziom Polska złamała już zdrowie i życie. ©℗