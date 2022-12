Jak celuloza zatrzęsła światem

Na tych łamach temat cen papieru ­toaletowego gościł pewnie ostatni raz w latach 80. zeszłego wieku. Przypomnijmy młodszym czytelnikom – był to wówczas przedmiot pożądania, a posiadanie więcej niż kilku rolek w zapasie stanowiło dowód przynależności do wąskiej grupy tych, co mają tzw. dojścia.

Przyszedł rok 2022 i papier toaletowy znów szturmuje elitarne rejony polskiego handlu. W styczniu jedna rolka (mowa o papierze sprzedawanym na sztuki) kosztowała w sklepie około 1,7 zł. Obecnie dobija do 2,8 zł, co daje aż 65 proc. wzrostu w ciągu niespełna roku, czyli tempo, które nawet taki stoik jak Adam Glapiński musi uznać za katastrofalne. Szukając przyczyn trzeba jednak cofnąć się dalej niż do centrali NBP. Czeka nas wycieczka do Chin.

Cenowe szaleństwo na rynku papieru – rolki to wszak tylko rodzaj celulozowej pars pro toto – zaczęło się bowiem w Azji. Tamtejsze społeczeństwa od lat mają większy apetyt na wiadomości drukowane niż Europejczycy (w minionej dekadzie aż sześć z dziesięciu dzienników o największych nakładach wychodziło właśnie w Azji). Potem przyszła pandemia, świat przerzucił się na zakupy online, do których potrzebne były opakowania kartonowe – i okazało się, że to celulozowa pulpa jest tym czymś, od czego zależy dynamika PKB wielu państw.

Rok 2022 przyniósł jedynie pogłębienie papierowego kryzysu. Po ataku Rosji na Ukrainę do Europy przestała płynąć tania pulpa celulozowa z Syberii. Szantaż gazowy Moskwy rozchwiał także rynki energetyczne, a przy produkcji papieru gaz i prąd idą przecież jak woda.

W rok 2023 wchodzimy nie tylko ze straszliwą wojną w Ukrainie, ale także z wciąż trwającą globalną rywalizacją o makulaturę. Biorąc do ręki nową rolkę papieru toaletowego, warto zatem uświadomić sobie nieodwracalność tego, co następuje zwykle potem. To luksus, który musi kosztować.©℗

Czytaj nasz obraz roku 2022