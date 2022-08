Hitowy krok wstecz

Minister Przemysław Czarnek wziął w obronę prof. Woj­ciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do historii i teraźniejszości, w którym znalazły się przedziwne zdania o rzekomym lansowaniu we współczesnej kulturze modelu rodziny, opartego na produkcji dzieci w laboratorium. Zdaniem Czarnka to nie jest aluzja do metody in vitro, ale z uwagi na ciągłe wykrzywianie sensu kontrowersyjnego fragmentu (oczywiście to wina Tuska), należy z niego zrezygnować.

Krok wstecz ze strony władzy nie wynika więc z głębokich przemyśleń i uznania absurdalności wizji świata Roszkowskiego, tropiącego mroczne siły nawet w muzyce rozrywkowej. Resort oświaty bardziej przestraszył się groźby licznych pozwów, które zapowiadają zarówno ludzie żyjący dzięki in vitro, jak i ich rodzice. Zbiorowy pozew przygotowuje zaprawiony w skutecznych bojach z Kają Godek radca Wojciech Kozłowski.

Do sądu trafią zapewne autor książki, wydawnictwo Biały Kruk i resort oświaty. Gdyby sąd w ramach zabezpieczenia pozwu nakazał wstrzymanie dystrybucji podręcznika, byłby to ewenement w dziejach Polski oraz kompromitacja rządzących. ©℗