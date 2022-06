GUS: Polacy stają się narodem seniorów

Mediana wieku od 1990 do 2021 r. skoczyła z 32,3 do 42. Autorzy prognozują, że do 2050 r. ponad połowa ludności będzie w wieku emerytalnym (dla mężczyzn to powyżej 65 lat, dla kobiet ­powyżej 60), obecnie wskaźnik ten wynosi niecałe 40 proc.

Rośnie zarazem przeciętna długość życia. W ciągu trzech dekad zwiększyła się dla mężczyzn z 66 do 72 lat, dla kobiet z 75 do 80 lat. Kobiet jest (coraz) więcej: w 1990 r. na stu mężczyzn przypadało 105 kobiet, w zeszłym roku już 107. W 1990 r. przeciętna kobieta rodziła w ciągu życia dwoje dzieci, w 2021 r. ten wskaźnik spadł do 1,32. Ta pierwsza w momencie rodzenia pierwszego dziecka miała niecałe 23 lata, ta druga prawie 29 lat. I jeszcze jeden wskaźnik obrazujący zmiany społeczne: w ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek gospodarstw dwuosobowych wzrósł z 30 do 34 proc., a jednoosobowych z 18 do 24 proc. (przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym spadła z 2,9 do 2,5). ©℗