Granica: rząd traci poparcie Kościoła

Apel abpa Stanisława Gądeckiego („Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego”), opublikowany 8 listopada, a więc w dniu gwałtownego zaostrzenia sytuacji, ma inną moc i rangę, niż wcześniejsze słowa pojedynczych biskupów czy rad episkopatu.

Kryzys graniczny sprawił, że po raz pierwszy Kościół polski przeciwstawił się publicznie polityce prawicowego rządu, którego działania jak dotąd większość hierarchów wspierała lub życzliwie akceptowała. Można by powiedzieć, że wobec wielu wypowiedzi papieża (a przede wszystkim wobec nakazu Ewangelii), biskupi nie mieli innego wyjścia. Wiemy jednak dobrze, że mogli – jak wielokrotnie w innych sprawach - unikać zajęcia stanowiska lub poprzestać na wypowiedziach sprzed tygodni.

Szybka i osadzona w nowym kontekście reakcja oburzyła więc prawą stronę opinii publicznej: padły słowa o zdradzie czy wręcz zakamuflowane groźby („zapamiętamy nazwiska tych biskupów”).

Oliwy do ognia dolał abp Paul Gallagher, watykański „minister spraw zagranicznych”, który na konferencji prasowej w Moskwie, stojąc u boku Siergieja Ławrowa, powiedział: „Wiemy, że Kościół w Polsce jest krytyczny wobec władz i zachęca do bardziej humanitarnego i elastycznego podejścia”. Po tych słowach, które obiegły świat, nie ma wątpliwości, że sposób, w jaki polski rząd próbuje rozegrać graniczny konflikt, nie znajduje zrozumienia ani poparcia w Kościele.

Episkopat Polski o kryzysie migracyjnym:

8 XI 2021: Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie pomocy migrantom (8 listopada 2021 r.)

Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. […]

Zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność.

4 X 2021: Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie pomocy humanitarnej dla migrantów

Wrażliwość na los ludzi przybywających do naszego kraju, jak również pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów, powinny stać się priorytetem działań zarówno instytucji państwowych, jak i pozarządowych, w tym również Kościołów i wspólnot religijnych. […]

Chcę więc zaapelować o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji od 2016 r. deklaruje Caritas Polska. […] Rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodźców, opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego, jest bezpieczną formą niesienia ratunku naszym siostrom i braciom. To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi dostania się do wymarzonego raju w Europie.

25 VIII 2021: Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

Wobec wydarzeń na wschodniej granicy Polski, a przede wszystkim wydarzeń w Afganistanie, biskupi diecezjalni przypominają, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić zrozumienie, współczucie i pomoc. Tym, którzy uciekają przed prześladowaniami, winniśmy okazać postawę chrześcijańskiej gościnności, z zachowaniem obowiązującego prawa, gwarantującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej. Oczekujemy od państwa i samorządów wypracowania właściwych dla naszej sytuacji mechanizmów pomocy uchodźcom, które będą mogły być wsparte zaangażowaniem Kościoła w Polsce.

22 VIII 2021: Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w sprawie uchodźców docierających do Polski

Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurysdykcję, nawet najbardziej złożona sytuacja, nie unieważnia tego nakazu. Gościnność względem obcego – przypominał św. Jan Paweł II – jest jednym ze wyznaczników naszej wiary […]

Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie prawa będą w pełni respektować międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Funkcjonariuszom Straży Granicznej – stojącym wobec trudnego wyzwania ochrony granic państwa – należy zapewnić możliwość kierowania osób przekraczających granicę do ośrodków dla cudzoziemców. Wsparcia ze strony państwa domaga się też aktywność organizacji wspierających uchodźców, która w ostatnich latach została ograniczona. […]

Zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniająca zamykanie granic przed poszukującymi schronienia.

Media powinny budować kulturę spotkania, a nie rozsiewać uprzedzenia i tworzyć atmosferę zagrożenia, dlatego prosimy dziennikarzy i reporterów o rzetelne relacjonowanie sytuacji uchodźców i imigrantów. Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym.

Konferencja prasowa abp. Paula Gallaghera w Moskwie