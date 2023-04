Gdy religia zaczyna przypominać magię

Przyznam, że mnie to zaskoczyło. Jak pisze Jarema Piekutowski w „Tygodniku”: „Dziś w Polsce w wielu kościołach słychać słowa: »Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła«. Można odnieść wrażenie, że popularność modlitwy rośnie”. Chodzi o modlitwę do Michała Archanioła z końca XIX wieku, odmawianą po mszy świętej.

Na pierwszy rzut oka dziwne, a nawet dziwaczne. Tekst mszy jest ustalony, dodatki usunięte, a nawet jeśli ten czy inny biskup próbuje je przywracać, są to jego własne, partykularne inicjatywy. W takich lokalnych instrukcjach odmówienie tekstu zalecanej w ten sposób modlitwy nabiera magicznego znaczenia, a sama religia zaczyna przypominać magię.

