Felietoniści

Kiedy „Tygodnik" powstawał, mieli 34, 50 i 15 lat. Pierwszy, Stefan Kisielewski, publikował - i komponował, bo jego drugą życiową pasją była muzyka - jeszcze przed 1939 r. Uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego (do którego miał krytyczny stosunek), po zakończeniu wojny znalazł się w Krakowie, gdzie zakładał „Ruch Muzyczny” i zaczął współpracę z „TP”. Felietonistą i najchętniej czytanym autorem pisma był przez 44 lata, z przerwami, z których pierwsza związana była z publikacją skandalizującej jak na owe czasy powieści „Sprzysiężenie” („Że pan pisze pornografię, to rozumiem, ale że taką nudną, to już jest niewybaczalne” - krytykował redakcyjny kolega, ks. Jan Piwowarczyk), a kolejna z zapisem cenzorskim władz, którym podpadł u progu Marca '68, mówiąc (podczas pamiętnego zebrania Związku Literatów Polskich) o „dyktaturze ciemniaków”. Tragiczny paradoks „Kisiela”...